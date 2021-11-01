تركيب جهاز جديد للأشعة المقطعية بمستشفى صدر سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة سوهاج عن وصول وتركيب جهاز جديد للأشعة المقطعية بمستشفى صدر سوهاج بـ "جزيرة شندويل"، وذلك فى إطار التعاون بين المحافظة، ووزارة الصحة لدعم القطاع الصحى، واستمرارا لأعمال رفع كفاءة الأداء الفنى للمستشفيات بسوهاج، وحرصا على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.





وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الجهاز الجديد يعد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية المعروفة من نوع " توشيبا 16 سلايدز"، ويعد الجهاز الثالث للأشعة المقطعية بمستشفيات الوزارة بمحافظة سوهاج، بعد مستشفى سوهاج العام، ومستشفى طهطا العام. وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بعمل جميع أنواع الأشعة المقطعية للمرضى، وذلك فى إطار خطة الوزارة لدعم القطاع الصحى بسوهاج بالعديد من الأجهزة الطبية الحديثة، والتجهيزات اللازمة.

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