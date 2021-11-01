إنفوجراف.. أبرز تصريحات الرئيس عن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال كلمته والتى تحدث فيها عن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ:
وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من رؤساء وقادة دول العالم.
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