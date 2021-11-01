متحدث الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسى بقمة المناخ شهدت نشاطا كبيرا

أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العالم جاد فى مواجهة قضية تغير المناخ، مشيرا إلى أنها قضية ممتدة منذ السبعينات حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن العمل الدولى الجماعى لمواجهة تغير المناخ شهد محطات عدة، بينها مؤتمر فى ريو دى جانيرو عام 1992، وصولا لقمة باريس 2015، موضحا أن الثورة الصناعية تسببت فى ارتفاع درجة حرارة الأرض، جراء الانبعاثات المتراكمة فى الغلاف الجوى، مما أسفر عن كوارث مناخية مثل الأعاصير والأمطار والجفاف.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك شقان بشأن مواجهة أزمة تغير المناخ، أولها إجراءات تخفيض الانبعاثات فى الدول الصناعية الكبرى، والتحول إلى الطاقة غير التقليدية.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الشق الثانى خاصة بالتكيف فى الدول النامية، وهنا المسؤولية تقع على المجتمع الصناعى بالدرجة الأساسية»، لافتا إلى أن الدول الصناعية الكبرى تعهدت بـ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقمة المناخ شهدت نشاطا كبيرا، بدأ منذ أمس بلقاء المستشار النمساوى، والذى كان مثمرا واستعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الإشادة بالتجربة المصرية، ونجاح القاهرة فى منع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة التعايش، فضلا عن إشادة رئيس وزراء بريطانيا بجهود مصر التنموية خلال لقائه مع الرئيس اليوم.