الأمم المتحدة: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاق باريس للمناخ

أكدت الدكتورة إلهام محمود عضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن هناك أسبابا عديدة تؤدى إلى تفاقم أزمة التغيرات المناخية، منها الأبنية غير المستدامة والصناعات الثقيلة واستخدام الوقود الصلب، فهذه الأشياء تعد أحد أبرز أسباب التغيرات المناخية التي تواجه العالم.

وأضافت عضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن العالم تعرض لتصاعد غازات كثيرة للغاية منها كربونات وأكاسيد وتتجمع فوق سطح الكرة ألرضية وتحجز هذه الغازات على الكرة الأرضية فتحفظ درجة الحرارة داخلها فيجعل درجات الجرارة تتجمع فتزيد من درجة الحرارة الكرة الأرض.

ولفتت عضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ينتج عنه كافة الأضرار التي نشهدها في الفترة الراهنة ، موضحة أن قمة المناخ الحالية فرصة فاصلة ، مشيرة إلى اتفاقية قمة المناخ بباريس كانت من الاتفاقيات المهمة لمواجهة التغيرات المناخية ومصر من وأوائل الدول التي وقعت عليها .