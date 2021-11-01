محمود فايد يشرح تعديلات قانون المرور الجديدة بعد موافقة البرلمان.. ويؤكد:تشريعات ما بعد الطوارئ من أجل حماية الأمن القومى «فيديو وصور»

/659276/محمود-فايد-يشرح-تعديلات-قانون-المرور-الجديدة-بعد-موافقة-البرلمان--ويؤكدتشريعات-ما-بعد-الطوارئ-من-أجل-حماية-الأمن-القومى-فيديو-وصور

تحدث الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، بشأن التعديلات الخاصة بقوانين الإرهاب، وإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وحماية المنشآت العامة،وأيضا التعديلات الخاصة بقانون المرور التى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عليها نهائيا .

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