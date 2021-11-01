«10تشريعات من البرلمان لضبط حركة المرور وصناعة الذهب والحفاظ على الأمن القومى»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم«فيديو وصور»

/659279/10تشريعات-من-البرلمان-لضبط-حركة-المرور-وصناعة-الذهب-والحفاظ-على-الأمن-القومىماذا-حدث-بمجلس-النواب-اليومفيديو-وصور

شهد مجلس النواب الاثنين الموافقة على 10 تشريعات بشكل نهائى وذلك فى ضوء الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأيضا ضبط حركة المرور فى الشارع، بجانب مواصلة النقاش والحوار بشأن مخالفات وفساد اتحاد كرة القدم، فيما تشهد جلسات الثلاثاء دء الحوار حول قانون المسئولية الطية مع نظر قانون المالية الموحد.

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