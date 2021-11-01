/659277/أية-مدني-إعتذار-أحمد-مجاهد-عن-عدم-حضور-جلسة-مجلس-النواب-غير-مقبول-ويكفي-تواجد-وزير-الشباب-والرياضة

أكدت أية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم تقديم 13 طلب إحاطة منذ أسبوعين لأحمد مجاهد بسبب بعد الأمور داخل اتحاد كرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضافت خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أحمد مجاهد لم يتواجد اليوم في مجلس النواب، وتواجد وزير الشباب والرياضة اليوم وهو المسئول الأول عن كرة القدم في مصر".

وزاد "أحمد مجاهد قدم إعتذار في التواجد اليوم بسبب بعد الأمور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأولوية لمجلس النواب، والجمهور يرى أنه لا توجد أي شفافية في كرة القدم".

واختتمت "هناك أحداث هامة في كرة القدم لها أهمية كبيرة في مصر، ويوم الجمعة هناك حدث خاص بكرة القدم النسائية ولا توجد أي إهتمام من أحمد مجاهد الذي كان يريد إنهاء كرة القدم".

رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يتهم أحمد مجاهد بالتدليس

اتهم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، بالتدليس علي مجلس النواب في الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدي اتحاد الكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن وجود مخالفات مالية في اتحاد كرة القدم، بعدما قال أحمد مجاهد، إنه تم جدولة مستحقات الضرائب، ورد علي الاتهامات الموجه للاتحاد، بقوله: "مسألة 11.5 مليون إيرادات الأمم الإفريقية معرفش حاجة عنها، عمري ما سمعت عن مبلغ ال 16.5 مليون دولار، هذا الكلام ذكر في الجرائد، وبالنسبة للتذاكر كانت بالكامل مسئولية شركة تذكرتي، والاتحاد استلم تذاكر وسلم مبالغها لوزارة المالية".

أحمد مجاهد

وتدخل النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: "الأرقام ذكرت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره الجهة الرقابية، وأطلب من لجنة الشباب والرياضة أن تخاطب الجهاز لموافاتها بالتقرير".

وتابع رشاد: "لجنة الخطة والموازنة أرسلت لي خطاب من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدي اتحاد الكرة، ووفقا لهذا الخطاب، فإن إجمالي مستحقات الضرائب بلغت51 مليون و507 ألف و231 جنيه، لدي اتحاد الكرة، وأنه في حالة عدم السداد ستضطر الهيئة الحجز على أموال الاتحاد، وأطلب إرفاق هذا الخطاب في اللجنة".