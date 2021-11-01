الزمالك يرفع الراية البيضاء.. الاتحاد السكندري بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة السلة

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة 95 مقابل 46 للزمالك، ولم يتم لعب الشوط الرابع للمباراة.

وزادت النتيجة بشكل كبير بسبب خبرات لاعبي الاتحاد ولعب الزمالك بفريق الناشئين، إعتراضا لعى بعض قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة.

وكان نادي الزمالك أصدر بياناً يرقض فيه لعب المباريات مع ذكر بعض الأسباب ومن أهمها إصابة بعض لاعبي الفريق المتواجدين مع منتخب مصر وعدم معالجتهم.

الزمالك يواجه أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري بمعسكر الإمارات

يستغل نادي الزمالك فترة التوقف الدولي في أول أيام السنة القادمة لعام 2022 والتي تأتي في الـ 1 من يناير حتى الـ 9 من نفس الشهر، في فترة إقابة بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، لرحلة بحص ومباريات للفريق الأول لكرة القدم، بمواجهات اندية اوروبية لزيادة خبرة الفريق.

ويشارك بعض من لاعبي الزمالك مع المنتخب الأول، في بطولة الأمم الأفريقية، والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

لجنة إدارة الزمالك:

ووقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عقدا مع إحدى شركات التسويق لإستضافة القلعة البيضاء، في معسكر بالإمارات خلال الفترة من ١ إلى ٩ يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

مباريات الزمالك الودية:

وتتخلل المعسكر ٣ مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.

موعد مباراة الزمالك والأهلي:

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.