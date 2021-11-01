غدا.. غلق كلى لوصلة محور صفط مع الطريق الدائرى لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، عن قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سـابقا" بالبدء فى أعمـال تركيب الكمـر المعدنى الخاص بالمحور وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت، باتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن.





ونوهت المحافظة فى بيان، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى وذلك لمدة 30 يوما فقط ابتداء من الســاعة 12 صباح يوم غد الثلاثاء 2/11/2021 وحتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1/12/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الســاعة 1 صباحا وحتى الســاعة 6 صباحا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه قامت بإعداد التحويلـة المرورية الأتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن تجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة تتبع المسار الأتى: السير باتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها"، ثم السير بعد نهاية المنزل يسارا بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بإمتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محـور صفط اللبن" وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجى.

- السير باتجاه المطلع المؤدى إلى مناطق الطريق الدائرى - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقى، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائرى أثناء فترة الأعمال والغلق الكلى المشار إليها.

وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامه لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المروريه.