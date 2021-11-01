شركة ميناء القاهرة الجوى تعلن إغلاق طريق المطار للقادم من دائرى السويس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الإثنين، إغلاق طريق المطار من ناحية دائرى السويس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وذلك أمام المتجهين إلى مطار القاهرة نظرًا لأعمال التطوير والتوسعة الجارية بالطريق.





وأوضحت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تقرر إغلاق الطريق حتى الانتهاء من أعمال التطوير. وحول الطريق البديل أمام المواطنين المترددين على مطار القاهرة، أشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الدخول لمطار القاهرة سوف يكون من طريق المليون شجرة امتداد طريق النصر وطريق العروبة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار القاهرة.

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