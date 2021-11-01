إغلاق طريق مطار القاهرة من اتجاه الدائري والسويس

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه نظرا لأعمال التطوير والتوسعة الجارية بطريق المطار من ناحية الطريق الدائري والسويس، تقرر إغلاق الطريق اعتبارا من غدا الثلاثاء، للمتجهين إلى مطار القاهرة.

وأوضحت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تقرر إغلاق الطريق اعتبارا من الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر حتى الانتهاء من أعمال التطوير.

وحول الطريق البديل أمام المواطنين المترددين على مطار القاهرة، أشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الدخول لمطار القاهرة سوف يكون من طريق المليون شجرة امتداد طريق النصر وطريق العروبة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار القاهرة.