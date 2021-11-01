تعديل قانون المرور ينظم تراخيص ذوي الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

عدل مجلس النواب مادة في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنظيم الترخيص للقيادة لذوي الإعاقة، ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية، دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).
كما نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينة بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة
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