شقيق قتيل الإسماعيلية: نثق في القانون وسير العدالة

قال شقيق قتيل الإسماعيلية الذي تعرض للقتل وقطع الرأس على يد مهتز نفسيا، أن شقيقه كان في طريقه لإحضار الخبز، والمتهم اعترض طريقه وقتله بهذه الطريقة البشعة.

وأضاف شقيق القتيل، أن شقيقه مريض ولديه ٧ أولاد وانهم اصيبوا بالصدمة جراء هذا الحادث، لافتا الى ان اسرة القاتل معروف عنهم الاحترام والتدين ولا يدري لماذا فعل ابنهم ذلك.

وتابع شقيق القتيل، نثق في القانون والعدالة وننتظر نتائج التحقيقات بعدما تم القبض على الجاني.

ونجحت اجهزة الامن في ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية (سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان) قام بالتعدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.