غلق وصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان إلى الطريق الدائرى لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر " محـور الزمـر سـابقا " بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر " محـور الزمر سابقا " وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة (30 ) يوم فقط إبتداء من الســاعه 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر و حتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر على أن تكون الأعمال إبتداء من السـاـاعه 1 صباحا حتى الســاعه 6 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه قامت بإعداد التحويلـه المرورية الأتيه :

- حركة المركبات القادمه من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن إتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسه تتبع المسار الأتى : السير بإتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل " المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها".

ـ السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بإمتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير " الكائن أسفل محـور صفط اللبن " وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي

- السير بإتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسه بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها .

كما نوهت محافظة الجيزة بان المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمه من شارع السودان وشارع التحرير " بالدقى " يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصله المؤديه إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها .

واشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.