/659278/أحمد-سامي-افتقدنا-الشراسة-الهجومية-أمام-المصري-وسموحة-من-أفضل-أندية-أخرى

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة بعد التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، أن الفريق افتقد الشراسة الهجومية في لقاء اليوم.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس:"افتقدنا الشراسة الهجومية التي كانت موجودة أمام الاتحاد السكندري".

وواصل "كل شيء سيتحسن تدريجيا، تنقصنا الخبرة في بعض المراكز الهامة في الملعب. التنظيم الدفاعي أفضل كثيرا من اللقاء الماضي".

واختتم سامي "الالتزام المالي لسموحة يميزه عن أندية أخرى، بإذن الله مجلس الإدارة الجديد يكمل مسيرة سابقه".

بهذا التعادل السلبي يسجل الفريقين أول تعادل سلبي في بطولة الدوري لموسم 2021/ 2022، بعد لقاء شهد على العديد من الفرص طوال أحداث المباراة.

نتيجة الفريقين في المباراة الأولى:

الفريقان تعادلا للمباراة الثانية على التوالي، حيث تعادل المصري مع غزل المحلة 1-1، فيما تعادل سموحة مع الاتحاد السكندري 4-4.

وبدأ سموحة المباراة بقوة، حيث قابل صديق كالابا عرضية حسين فيصل وأودعها مرمى أحمد مسعود، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع تسلل المهاجم الأنجولي.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفا ثانيا لسموحة، بسبب تسلل صديق كالابا كذلك بعد متابعته لتسديدة حسين فيصل.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عمرو موسمى – واحمد علاء – كريم العراقي – أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي – الياس الجلاصي – حسن على.

خط الهجوم: محمد عنتر – زياد فرج – اوستن أموتوز.

تشكيل سموحة لمواجهة المصري:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود عزت ،رجب نبيل ، أحمد بيكهام ،محمد شكرى.

خط الوسط: حليمو ، كناريا ، صديق اوجولا.

خط الهجوم: الكاسندر أمير عادل ، مروان حمدى، حسين فيصل