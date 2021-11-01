كلاكيت ثالث مرة بالجولة الثانية.. غزل المحلة يفوز على إيسترن كامبني 3/2

/659282/كلاكيت-ثالث-مرة-بالجولة-الثانية-غزل-المحلة-يفوز-على-إيسترن-كامبني-32

انتهت أحداث مباراة غزل المحلو إيسترن كامبني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء ختام الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب بتروسبورت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح غزل المحلة من التقدم في نتيجة المباراة في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف، وسيطرة على أحداث اللقاء داخل الملعب.

أهداف غزل المحلة في المباراة:

وونجح عبده يحيى، من تسجيل الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة 27 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ من مدافعى إيسترن كومبانى الذين وقفوا على التسلل، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول، وأضاف أحمد غنيم الهدف الثاني للمحلة بعد متابعة لتسديدة زميله أحمد الشيخ في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وقلص أحمد متعب النتيجة لإيسترن كومبانى النتيجة، مستغلا خطأ من مدافع المحلة في الدقيقة 35، ليكون أول هدف في تاريخ إيسترن كومبانى في بطولة الدورى، وعزز هشام عادل تقدم المحلة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها الشبراوى بعد عرضية تصطدم في يد مدافع إيستر كومبانى.

وفى الشوط الثانى سجل محمد حسن هدف إيسترن كومبانى الثانى في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بعد متابعة لضربة ثابتة اصطدمت بالعارضة وحاول مدافع المحلة إخراجها لكن محمد حسن يضعها في الشباك.

تشكيل إيسترين كامبني:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: أسامة عزب، خالد عبد الفتاح، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش.

خط الوسط: كريم خميس، محمد ناصر محمد، محمد عصام، أحمد عبد الحليم، علاء عباس.

خط الهجوم: محمد عماد حلمي.

ويتواجد على دكة بدلاء إيسترن كومباني عمرو حسام، صابر أشرف، محمد سيد، الحسني طه، عرفة السيد، أحمد تمساح، أحمد أبو بكر، محمود محمد، بكر فتحي.

تشكيل غزل المحلة في المباراة:

حراسة المرمى: محمود رضا

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمد كماتشو، خالد سامي، سيد الشبراوي.

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، عبده يحيى، إبراهميا كونيه، هشام بلحة.

خط الهجوم: أحمد غنيم.