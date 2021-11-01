/659283/الثأر-من-المجنى-عليه-بسبب-علاقة-غير-شرعيةمصادر-لـ-تحيا-مصر-تكشف-سبب-جريمة-الإسماعيلية-اليوم

تحدثت مصادر خاصة لـ دوت الخليج، بشأن الجريمة البشعة التى شهدتها محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، والتى أرجعت أسبابها بحسب التحقيقات التى بدأ بشأنها رجال المباحث إلى الأخذ بالثأر من المجنى عليه، ومن ثم انتقام الجانى من المجنى عليه بسبب قيام الأخير بعلاقة غير شرعية مع أخت وزوجة القاتل.

دوت الخليج

دوت الخليج كان قدر رصد تداول فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى بشأن هذه الجريمة، والتى حضر بشأنها رجال الأمن وبمساعدة الأهالى تم القبض على القاتل، فيما فسرت مصادر لموقع دوت الخليج أسباب هذه الجريمة بأنه وبعد التحريات والبحث الجنائي، أكدت التحقيقات أن سبب جريمة الإسماعيلية اليوم، هو الأخذ بالثأر من المجني عليه وتبين من التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث، أن سبب جريمة شارع البحري هو انتقام الجاني من المجني عليه، بسبب قيام الأخير بعلاقة غير شرعية مع أخت وزوجة القاتل.

«الثأر من المجنى عليه بسبب علاقة غير شرعية»..مصادر لـ دوت الخليج تكشف سبب جريمة الإسماعيلية اليوم

جريمة الإسماعيلة بحسب ما رصده موقع دوت الخليج لاقت حالة كبيرة من الغضب تجاه القاتل خاصة أنه قام بالسير فى الشوارع بعد أن قطع رأس المجنى عليه، فى الوقت الذى يواصل رجال المباحث بالتعاون مع النيابة العامة بشأن التحقيقات الكاملة لجريمة الإسماعيلية من أجل أن يتم إحالة القضية للمحكمة فى أقرب وقت حتى تتحق العدالة.