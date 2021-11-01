نادي فيوتشر.. عودة سعد سمير قائد الفريق للتدريبات استعداداً للمصري«صور»

/659285/نادي-فيوتشر-عودة-سعد-سمير-قائد-الفريق-للتدريبات-استعدادا-للمصريصور

شهد مران نادي فيوتشر اليوم الأثنين على عودة قائد الفريق سعد سمير، بعد غيابه عن صفوف الفريق في الأيام الماضية، ليعود ويستعد مع فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي الجمعة القادمة.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وتعرض سعد سمير قائد فريق فيوتشر إف سي، للإصابة أمام نادي فاركو في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخلال ركلة ركنية لفريق فيوتشر، اصطد سعد سمير بحارس فريق فاركو، محمد صبحي، بدون قصد، ليتعرض لإصابة قوية في الوجه.

وغادر سعيد سمير المباراة بعد هذه الإصابة بسبب عدم التركيز والقدرة على الاستمرار داخل ملعب المباراة.

موعد مباراة فيوتشر والمصري

ويلتقي نادي فيوتشر مع المصري البورسعيدي الجمعة القادمة، في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الاتحاد وفيوتشر

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز الأول هذا الموسم وذلك بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت المباراة مليئة وبالقوة والتشويق، ونجح الاتحاد السكندري أن يسجل الهدف الأول عن طريق كريستوفا مايولولو مع مطلع الدقيقة الثامنة.

واستمرت النتيجة حتى قرب نهاية الشوط الأول وسجل أحمد رفعت هدف التعادل لفيوتشر عن طريق ركلة حرة مباشرة بطريقة جيدة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر وذلك بعد متابعة جيدة لكرة مروان محسن، لتنقلب النتيجة على أصحاب الأرض.

وتمكن داميون لوي أن يسجل التعادل سريعا للاتحاد السكندري مع مطلع الدقيقة 51 لتعود المباراة من جديد لنقطة البداية مع بحث كل فريق عن نقاط البماراة الثلاثة.

ومع مطلع الدقيقة 65 تمكن الاتحاد السكندري أن يحصل على ركلة جزاء وتمكن كريستوفاو مابولولو أن يسجل الهدف الثالث لسيد البلد.

وقبل نهاية المباراة بدقائق حصل الاتحاد على ركلة جزاء ولكن تصدى لها محمود جنش بنجاح، ولكن كان الوقت المتبقى لا يشفع للعودة بالنتيجة للضيوف.

تشكيل فيوتشر أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود مرعي، محمد عبد المنعم، كريم عرفات، جوناثان

خط الوسط: ناصر ماهر، أحمد رفعت، غنام محمد

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، عمر سافيولا، مروان محسن