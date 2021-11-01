/659287/بحضور-رانيا-المشاط-اقتصادية-النواب-تناقش-مصر-في-مجال-التعاون-الدولي-والتمويل-الإنمائي
تستعد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب احمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة وذلك في حضور الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
دوت الخليج
وتناقش اللجنة دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، الأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عمليات الإصلاح والتنمية في مصر، والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية المصرية.
اقتصادية النواب تناقش مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي
كما تناقش اللجنة أيضا تجربة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي: التحديات والآمال، وأهم ملامح خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة.
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