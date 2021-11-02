/659290/طلعت-يوسف-يرفض-تصريحات-يحيى-الكومي-ويعلن-رحيله-عن-الإسماعيلي-ويكشف-تطورات-إصابته-بفيروس-كورونا

أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للإسماعيلي، أنه يرفض تصريحات يحيى الكومي رئيس المجلس الجديد عنه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لم أتوقع أن يتجاوز الكومي في حقي على شاشات التليفزيون وكنت أنتظر منه أن يتحدث معي ولكن لن أقبل حديثة نهائيا".

وزاد "أعاني بسبب فيروس كورونا، والفحوصات الأخيرة غير مطمئنة ولم أتابع الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية بسبب فترة مرضي والحاله صعبة للغاية".

وواصل "ردي على يحيى الكومي أن علاقتي بالنادي انتهت بالفعل فور حديثة ولن أقبلة وهذه هي شخصيتة ولن يعرف أن يتعامل معي".

واختتم "من الصعب الوقوف أمام اللاعبين بد تصريحات يحيى الكومي، ولدينا مستحقات متأخرة لم يتم الحديث عنها، ومن الصعب التحدث فيها حبا في جماهير الإسماعيلي، وكنت سأحترمه إذا تواصل معي شخصيا فوز الفوز برئاسة الإسماعيلي".

طلعت يوسف: النتائج تحدد نجاح كارلوس كيروش مع منتخب مصر.. ويكشف أسباب رحيل حسام البدري

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" تواجد كارلوس كيروش ونجاحة معتمد على النتائج، ولكن هو مدرب من الكبار في أوروبا، ويحتاج وقت للتأقلم مع منتخب مصر للوصول للأداء المطلوب".

وأكمل" منتخب مصر لابد أن تكون هناك مباريات ودية، وهذا ما وقع فيه حسام البدري المدير الفني السابق، وأسلوب إدارة المنتخب تحدت إدارتة لم تكن موفقة فقط، ولكن له كل الإحترام".

طلعت يوسف يتحدث عن كارلوس كيروش

وتابع"كارلوس كيروش يستطيع تحقيق آمال الجماهير المصرية، وهو يمتلك تاريخ كبير ولكن التدريب القليل في القارة الأفريقية يمثل خطورة عليه، ولكن الخبرات تكون فارقة خلال هذه الفترة".

واختتم" منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأتمنى التوفيق خلال مبارتي ليبيا وتحقيق الفوز والصعود لكأس العالم".