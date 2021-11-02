السيسى يلتقى رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية فى دعم التعليم والتدريب والتقييم المهنى بالقطاع الطبى فى مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.

وأكدت على عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الكلية فى القطاع الطبى والرعاية الصحية الى مصر، فى ضوء ما يلمسونه من جهود الرئيس اللافتة فى دفع عملية التنمية والتطوير والبناء فى كافة المجالات الامر الذى يوفر المناخ الواعد لاقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس أكد من جانبه، اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمى، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبى، من خلال السعى لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.

وأشاد فى هذا الصدد، ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائى بين البلدين، والذى يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يتيح إنشاء مقر لـ الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.