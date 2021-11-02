هل تزيين المساجد وزخرفتها حرام؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت "الإفتاء"، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "يجوز زخرفة المساجد ونقشها، فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها، امتثالًا للأمر الشرعى برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"..سورة التوبة: 18.
وأضافت: "وهو أمر جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد فى العصر الحاضر الذى صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهى عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة".
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