ما حكم صلاة من يعانى من سلسل البول؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت "الإفتاء"، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة فى حالة الشخص السليم انتقض الوضوء، لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".. رواه البخارى".

وأضافت: "ولكن إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه، فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر".