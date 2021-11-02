طقس الثلاثاء.. ارتفاع طفيف فى الحرارة وشبورة مائية.. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة. ويتوقع الخبراء تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. حالة الطقس وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية... أما بالنسبة لـ حالة البحرالاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 19 الإسكندرية 29 19 وادى النطرون 29 18 طنطا 29 19 شبين الكوم 30 20 دمنهور 28 19 بلطيم 28 20 مطروح 29 18 السلوم 29 15 سيوة 28 16 بورسعيد 28 21 دمياط 28 21 الزقازيق 30 19 المنصورة 29 18 الاسماعيلية 30 20 السويس 30 21 العريش 28 19 رفح 27 18 رأس سدر 31 21 نخل 29 17 نويبع 30 23 طابا 29 20 كاترين 25 14 الطور 31 21 شرم الشيخ 31 24 الغردقة 32 22 مرسى علم 32 21 الفيوم 30 17 بنى سويف 30 17 المنيا 31 17 أسيوط 31 18 سوهاج 32 18 قنا 33 19 الأقصر 35 20 أسوان 36 21 إدفو 36 21 أبوسمبل 36 22 الوادى الجديد 35 18 شلاتين 32 19 حلايب 30 21

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