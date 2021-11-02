انقطاع المياه عن 4 مناطق فى المنصورة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - وكشف حى غرب المنصورة، فى بيان له، أسباب انقطاع المياه والتى تأتى، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بشأن استكمال إنشاء خطوط مياه الشرب، بشارع الخلطة الإسفلتية بمنطقة غرب المنصورة، لافتا إلى أن المناطق المتأثرة بنطاق حى غرب المنصورة، هى "سندوب، والمجزر، وحوض الطويل، ومنطقة الأمن المركزى".

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين، قاطنى الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه، والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة اتخاذ ما يلزمهم من أجل توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.