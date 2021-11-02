أرقام.. هيئة الأوقاف تحقق 16.7% زيادة فى أرباحها خلال 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأوقاف المصرية أنها حققت، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى "يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر" إيرادات بلغت 537 مليونا و537 ألفا و225 جنيها، بزيادة قدرها 76 مليونا 805 آلاف و240 جنيها، بنسبة زيادة قدرها 16.7%





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، إن هذا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الوقف، ودعم الرئيس لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف.

وأكدت أن هيئة الأوقاف حققت خلال شهر يوليو الماضى صافى أرباح وإيرادات بلغ 100 مليون و54 ألف جنيه، بزيادة قدرها 11 مليونا و525 ألف جنيها عما تم تحصيله خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 13%.

وأضافت: "حققت فى شهر أغسطس الماضى صافى أرباح وإيرادات بلغ 122 مليون جنيه بزيادة قدرها 30 مليونا 929 ألفا و832 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضى".

وتابعت الأوقاف: "أما فى شهر سبتمبر الماضى فقد حققت الهيئة صافى أرباح وإيرادات بلغ 141 مليونا 254ألفا و807 جنيهات بزيادة قدرها 5 ملايين و967ألفا و172 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضى".

واختتمت: "فى شهر أكتوبر المنصرم، حققت هيئة الأوقاف صافى أرباح وإيرادات بلغ 173 مليونا 637 ألفا و231 جنيهًا، بزيادة قدرها 28 مليونا و289ألفا و995 جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضى".