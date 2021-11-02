أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تحيى النجمة سميرة سعيد والفنان اللبنانى زياد برجى، حفلًا غنائيًا، فى الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية.

القاهرة

يقام بمركز إبداع الطفل بيت العينى لتنمية مهارات الأطفال ورشة الحكى القصصى، بعنوان "حكاية فى كتاب" من القصص العالمية، تديرها الأديبة رحمة محجوب.

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" بعنوان دور القطاع المصرفى فى دعم التنمية المستدامة.

القاهرة

ينظم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا كبيرًا، تحييه فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية فى السابعة مساءً بعدد من المقطوعات الموسيقية العربية من الطرب الأصيل، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من البيوت الأثرية العربية التاريخية بالقاهرة ودورها فى نشر الفنون والثقافة.

القاهرة

تعقد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، فى الواحدة ظهرًا، ندوة تحت عنوان "104 أعوام على وعد بلفور المشؤوم"، تنظمها لجنة فلسطين بالاتحاد.

القاهرة

يخوض الأهلى مباراة ودية أمام فريق المرج فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد للقاء القمة.

القاهرة

يحيى فريق إيدى نولز النمساوى حفلًا بالقاهرة فى قاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير فى التاسعة والنصف مساء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "مفهوم العبادة".