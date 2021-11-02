صور.. «الشباب» تواصل فعاليات برنامج «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية فعاليات برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية وذلك ضمن الملتقيات المركزية التى تنفذها الوزارة باستمرار إذ تأتى محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات التى تستقبل تلك الملتقيات.





كما تم استضافة متطوعين من محافظة الدقهلية لتنظيم فعاليات البرنامج للخروج بشكل لائق وتحقيق أقصى استفادة لشبابنا من محافظات مصر الحدودية.

وفى إطار الفعاليات نظم القائمون على البرنامج زيارة لقلعة قايتباى والمسرح الرومانى كما تم تنظيم حفل سمر قدم فيه شباب كل محافظة الفلكلور الشعبى الخاص بهم وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير.

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