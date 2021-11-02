الكشف على 102 حالة روماتيزم القلب ضمن فعاليات حياة كريمة بالغربية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" بقرية ميت الرخا مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.





وتهدف القافلة إلى الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الايكو).

وخلال القافلة، تم الكشف على أكثر من 77 حالة من الطلاب فوق خمس سنوات، كما تم الكشف على 25 طفل حديث الولادة، وبالكشف تم رصد عدد 4 حالات يعانون من روماتيزم القلب و3 حالات عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة.

وأثنى رحمى على تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى والحكومة فى تقديم الرعاية الصحية لمواطنى القرى الأكثر احتياجا والذين لا تتوفر لهم الإمكانيات الكافية للوصول لأماكن تقديم الرعاية الصحية المناسبة، موجهاً بتنفيذ المزيد من تلك المبادرات التى تقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين.