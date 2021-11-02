وتهدف القافلة إلى الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الايكو).
وخلال القافلة، تم الكشف على أكثر من 77 حالة من الطلاب فوق خمس سنوات، كما تم الكشف على 25 طفل حديث الولادة، وبالكشف تم رصد عدد 4 حالات يعانون من روماتيزم القلب و3 حالات عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة.
وأثنى رحمى على تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى والحكومة فى تقديم الرعاية الصحية لمواطنى القرى الأكثر احتياجا والذين لا تتوفر لهم الإمكانيات الكافية للوصول لأماكن تقديم الرعاية الصحية المناسبة، موجهاً بتنفيذ المزيد من تلك المبادرات التى تقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 102 حالة روماتيزم القلب ضمن فعاليات حياة كريمة بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.