حالة الطقس.. خريفية على كافة الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء على العاصمة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الهيئة إن الأجواء الخريفية تستمر على كافة مناطق الجمهورية، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وحارعلى جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة