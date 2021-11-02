تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. «بوادر جلطة وغيبوبة سكر»

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تصدرت الفنانة القديرة سهير البابلي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعد أن أعلنت ابنتها في تصريحات صحفية عن تدهور حالتها الصحية، في إشارة منها أنها تتراجع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي

وبدأ نجوم الفن في تداول صور سهير البابلي عبر صفحاتهم الرسمية بممواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مطالبون لها بالدعاء، الأمر الذي استدعى الجمهور في ترقب حالتها وتفاصيل مرضها.

وكانت قد كشفت ابنتة سهير البابلي أنها متواجدة بالعناية المركزة من أجل محاولة السيطرة على الوضع الصحي الذي شهد تدههور في الفترة الأخيرة، في ظل معاناة الوالدة من غيبوبة سكر وبوادر جلطة.

فيديو قديم لـ سهير البابلي يعيدها للساحة الفنية

ومؤخرا، تداول رواد السوشيال ميديا فيديو قديم منذ عامين للفنانة سهير البابلي توجه من خلاله نصائح للجمهور لتجنب الإصابة من فيروس كورونا وظهرت به في بعض المواقف الطريفة كعادتها اختطفت عن طريقها قلوب الجمهور، ومن خلاله استطاعت ان تذكر بها جمهورها.

وتحدثت البابلي خلال الفيديو، قائلة: "بصوا يا حبايبي.. مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا".

وتابعت: "أنا في بيتي ممنوع البوس.. مانعة ولادي وأحفادي.. ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.

مسلسل قانون سوسكا أخر أعمال سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي مسلسل “قانون سوسكا”، والذي قدمته عام 2016، ودارت أحداثه حول دكتورة مصرية تدعى رقية ولعبت دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت في كندا وعندما يتوفى زوجها تعود إلى مصر وتحول منزلها لبيت للمغتربات، وتكتشف من خلال الفتيات المشاكل التي تواجهن، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع.

والعمل من بطولة سهير البابلي، عزت أبو عوف، إنجي أباظة، بسمة محيي زايد، شيرين، رامي غيط، سماح غندور، رشا نور الدين ليندا فهمي، منير مكرم، إسلام صبري، تأليف ربيع فرج، إخراج مازن الجبلي.