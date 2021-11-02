اليوم..عبد الحليم حافظ يشارك في فاعليات موسم الرياض 2021

/659299/اليومعبد-الحليم-حافظ-يشارك-في-فاعليات-موسم-الرياض-2021

قررت إدارة فاعليات موسم الرياض التي تنطلق في الفترة بين 1 نوفمبر الجاري حتى 1 أبريل 2022، مشاركة الفنان عبد الحليم حافظ الشهير بـ” العندليب الأسمر” ضمن هذا الموسم وذلك من خلال عرض مسرحية "حبيبي من تكون؟" عن حياته الشخصية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية عبدالحليم حافظ

ويتولى المخرج خيري بشارة الإشراف على تنفيذ المسرحية، التي يتم عرضها على مسرح تم تصميمه خصيصا لها، لمزجها بين اللقطات الحقيقية والتمثيلية، وصممها فريق من المتخصصين البريطانيين.

ومن المقرر عرض المسرحية في تمام الساعة الثامنة مساءً من اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاث ساعات، حيث تدور أحداث المسرحية حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته، ويفتتح العرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض.

حياة عبد الحليم حافظ المهنية

بدأت مسيرة عبد الحليم في الإذاعة عام 1951 بعد تقديمه قصيدة "لقاء" من كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل، ثم بدء تصويره أول أفلامه "لحن الوفاء" عام 1955، ثم تعاون مع العديد من الملحنين الكبار منهم محمد الموجي وكمال الطويل و بليغ حمد.

شارك مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في العديد من الأعمال منها "أهواك، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا"، ثم شارك مع بليغ حمدي في أعمال: "زي الهوا، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن لا، موعود".

وفاة عبدالحليم حافظ

توفى عبدالحليم حافظ يوم 30 مارس 1977 في لندن عن عمر يناهز 47 عاماً، اثر إصابته بالدم الملوث الذي نقل إليه حاملًا معه التهاب كبدي فيروسي فيروس سي الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر كما قد أوضح فحصه في لندن، ولم يكن لذلك المرض علاج وقتها وبينت بعض الآراء أن السبب المباشر في موته هو خدش المنظار الذي أوصل لأمعائه مما أدى إلى النزيف، وقد تم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة لم تعرف مصر مثلها سوى جنازة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والفنانة الراحلة أم كلثوم سواء في عدد البشر المشاركين في الجنازة الذي بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، أو في انفعالات الناس الصادقة وقت التشييع.