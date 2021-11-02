فيديو.. نشاط الرئيس السيسى فى جلاسجو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة جاكى تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية فى دعم التعليم والتدريب والتقييم المهنى بالقطاع الطبى فى مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى وقت سابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلقى إشادة من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ومستشار النمسا ألكسندر شالنبيرج، على جهود مصر الكبيرة فى حل مشاكل المنطقة.