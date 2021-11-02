بالأسماء.. حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد سكرتير عام محافظة المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء تامر سعيد محمد سكرتير عام محافظة قنا إلى سكرتير عام محافظة المنيا، والمهندس نبيل محمد الطيبى سكرتير عام محافظة الدقهلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.
كما تضمنت الحركة نقل الدكتور محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد اللواء عماد محمد يوسف سكرتير عام مساعد المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام المنوفية، ونقل المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد قنا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، ونقل اللواء محمد صلاح ناجى سكرتير عام مساعد اسيوط إلى سكرتير عام مساعد قنا.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن مستمرة فى إجراءات تقييم أداء جميع القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى سعى الوزارة أيضًا إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لإعلان جديد لقيادات الإدارة المحلية لضخ دماء جديدة فى العمل المحلى بالمحافظات، وسيتضمن الإعلان 65 وظيفة للعمل كرؤساء مدن ومراكز وأحياء.
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