القوى العاملة: تعيين 1127 شاباً فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين 1127 شاباً من مختلف المؤهلات ببنى سويف، منهم 14 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبلغوا 4486 شاباً، فضلاً عن استخراج 1129 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و1324 شهادة قياس مستوى المهارة.





تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال سبتمبر الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 612 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 231 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 29 ألف جنيه، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه.

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