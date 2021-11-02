وزيرا القوي العاملة والهجرة يشهدان إحتفالية العيد الـ 67 للإنتاج الحربي

سعفان : العامل المصري قدراته تضاهي مهارات العمال فى كل دول العالم ويتفوق عليها

وزير الإنتاج الحربي : بجهد العاملين بلغت الايرادات 19.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 27 % عن العام الماضي

بدعوة من اللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي ، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ، واللواء أركان حرب أيمن وفاء مدير إدارة المدفعية، واللواء أركان حرب محمد عدلى عبد الواحد مدير إدارة الأسلحة والذخيرة ، وعدد من قادة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية والعاملين ، وذلك بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، فى تصريحات صحفية في إطار الاحتفالية بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي ، بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة فى مصانع الإنتاج الحربي ، مهنئاً العاملين بالوزارة وهيئاتها والشركات التابعة لها بالعيد ، والتى شهد على مدار سنوات عديدة المزيد من التطورات في الإنجازات والمنتجات .

وأكد الوزير قدرة العامل المصري خلال المرحلة الراهنة والتي تضاهي قدرات ومهارات العمال فى كل دول العالم بل ويتفوق عليها ، مشددا علي أن العامل المصري من أكفأ العمال على مستوى العالم ، مشيرا إلي أن منتجاتهم وإنجازاتهم ظهرت فى وزارة الإنتاج الحربي والهيئات التابعة لها ، والتى تمثل الداعم الأساسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية على مر السنوات ، من أجل تحقيق التقدم والازدهار ورفع راية الدولة المصرية عالية خفاقة .

من جانبه رحب محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربي ، بوزراء القوى العاملة ، والدولة للهجرة ، والحضور ، في هذا الحدث الصناعي التاريخي والذى شكل في تاريخ الدولة المصرية ركيزة أساسية فى الدفاع والبناء والتنمية ، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصنعة فى شركة شبرا .

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن منظومة العمل فى الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها تبدأ وتقوم فى الأساس على العاملين بها ، مقدماً التحية لكل الأيدي العاملة التى لطالما ضربت أروع الأمثال فى أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق الإنجازات والوصول بالإنتاج الحربي لمستقبل أفضل يتمناه الأحفاد ويفتخرون به بأجدادهم وما قدموه من إنجازات جيل بعد جيل .

وقدم وزير الإنتاج الحربي الشكر والتقدير، لمهندسي الوزارة والإداريين والنقابيين فى الشركات ، على جهودهم فى إتمام كل الإنجازات وخروجها إلى النور بالإشتراك مع القطاعات والشركات والوحدات التابعة لها، واستكمال ملحمة العبور الجديدة .

وأشار الوزير، إلى أنه فى حفلنا اليوم تشرفنا بعرض أهم الانجازات التي حققتها الوزارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومنها إنتاج الصلب المدرع بمصنع 100 بالمشاركة مع شركة حديد عز إحدى شركات القطاع الخاص ، وهو مثال حي على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج أول منتج مصري فى هذا المجال ، بعدما كان يتم استيراده من الخارج ، فأصبحت الدولة المصرية تمتلك قدرات التصميم والإنتاج للعربات المدرعة التى يدخل هذا المنتج فى صناعتها .

وأوضح وزير الإنتاج الحربي ، أنه لولا مجهودات العاملين بالوزارة والهيئات والشركات ، وسعيهم الدؤوب المخلص لما بلغت الإيرادات إلى 19.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 27 % عن العام الماضي ، بنسبة 98 % عن المخطط المعتمد تنفيذه ، كما يتم تكريم 235 عاملا فى هذا الحفل لما بذلوه من جهود خلال العام الماضي وتحفيزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق مزيد من الانتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالى مصر .

كما منح وزير الإنتاج الحربي ، العاملين بالشركة والوحدات التابعة لها ، نسبة خصم 25 % من مصاريف الدراسة فى الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ، وخصم من 3 % إلى 25 % على منتجات الانتاج الحربى خلال شهر نوفمبر فى معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي .

من جانبه رحب سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي ونائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بوزراء القوى العاملة ، والدولة للهجرة ، والحضور ، مؤكداً أن لدينا الآن ما يقرب من 200 ألف عامل فى الإنتاج الحربي منذ عام 1954 ، واليوم نكرم أفضل العاملين من بينهم ، موجها التحية والتقدير لكل العاملين بالإنتاج الحربى ، والتى طالما تمتعوا بالوعي الكامل والثقة المتناهية فى ما يقومون به من أعمال ، وأهميتها للقوات المسلحة المصرية حماة الوطن .

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شخصيات لها تاريخ" وذلك تكريمًا لاسم اثنين من رموز وزارة الإنتاج الحربي، وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق ، واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق.

ويأتي فيلم "شخصيات لها تاريخ" استكمالا للمحة الوفاء التي أطلقتها وزارة الإنتاج الحربي بالعام الماضي لتكريم رموزها الذين بفضل جهودهم وعملهم الدؤوب تطورت قطاعات الإنتاج الحربي وتنوعت أنشطتها، حيث تم خلال عيد الإنتاج الحربي الماضي تكريم اسم الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق.

وفى ختام الحفل ، أهدى وزير الإنتاج الحربي هدايا تذكارية ، لوزير القوى العاملة ، ووزيرة الدولة للهجرة ، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ، تكليلاً للتعاون المشترك بين جهات الدولة لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز ، وتحقيق رؤية مصر 2030 .