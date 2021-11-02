محاضرات توعوية بكليات جامعة القاهرة فى إطار حملة ”أنت أقوى من المخدرات”

د. الخشت: نشر ثقافة الوعي بمخاطر المخدرات والآثار السلبية للإدمان وتزويد الطلاب بمهارات مواجهتها حماية للمجتمع ومنظومته الأخلاقية

د. عبد الصادق: التنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتواصل مع المصابين وتقديم العلاج والمشورة في سرية تامة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تنظم محاضرات توعوية على مستوى كليات الجامعة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وفي إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المحاضرات التوعوية للحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي والمعرفة لدى الطلاب بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطي على الصحة العامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مخاطرها، بما يساهم في بناء طالب نافع للمجتمع والوطن، وحماية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم برامج وحملات تثقيفية وتوعوية لحماية طلابها من الوقوع في الإدمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب مخاطره، وحثهم على الابتعاد عن المخدرات وتوضيح مدى الأضرار الصحية والنفسية والمادية والاجتماعية السلبية لها عليهم وعلى مستقبلهم، والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للقيام بمهام التوعية والتثقيف ضد ظاهرة الإدمان، والتواصل مع المصابين وتقديم العلاج والمشورة لهم في سرية تامة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد الطلبة وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي على الصحة العامة للإفراد، وتأتي تدعيمًا لدور الجامعة في حماية المجتمع من المخاطر التي تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة افتتحت أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب، كما استحدثت خلال السنوات الأخيرة برنامج الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات لتخريج كوادر متخصصة في علاج ومكافحة الإدمان.