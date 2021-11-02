باق أيام على تطبيق قرار الحكومة بمنع الموظفين إلا بعد الحصول على اللقاح

لم يتبق سوى أيام قليلة على تطبيق قرار الحكومة بشأن منع دخول الموظفين غير الملحقين ضد فيروس كورونا من دخول مقار العمل والمؤسسات.

وحددت الحكومة في وقت سابق يوم 15 نوفمبر الجاري، لتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر الماضي.

وتضمن القرار: "حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام،

شركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، بدء من 15 نوفمبر الجاري".