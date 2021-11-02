/659296/مباريات-اليوم-الثلاثاء-عودة-مواجهات-دوري-أبطال-أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من أكتوبر على العديد من المباريات في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي مواجهة فريق أتالانتا الإيطالي ومانشستر يونايتد، من أقوى مواجهات اليوم المرتقبة، ويأتي من بعدها لقاء برشلونة ودينمو كييف.

مباريات اليوم الثلاثاء:

أتالانتا ومانشستر يونايتد، الساعة العاشرة مساء، على ملعب ملعب جيويس.

بايرن ميونخ وبنفيكا، الساعة العاشرة مساء، على ملعب أليانز أرينا.

برشلونة ودينمو كييف، الساعة العاشرة مساء، على ملعب أولمبيسكي الوطني الرياضي.

يوفينتوس وزينيت، الساعة العاشرة مساء، على ملعب أليانز.

إشبيلية وليل، الساعة العاشرة مساء، على ملعب رامون سانشيز برخوان.

فياريال ويانج بويز، الساعة العاشرة مساء، على ملعب لاسيراميكا.

مالمو وتشيلسي، الساعة الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب مالمو.

فولفوسبورج وسالزبورج، الساعة الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب فولكسفاجن أرينا.

تصريحات يورجن كلوب

وجاء خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي شهد علىها ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وقال: "يبدو اتليتكو كبطل محتمل لليغا مجددًا، إنهم يؤمنون بفكرة النجاح وحسب بغض النظر عن الأسلوب او الاداء وهكذا هم".

‏وتابع: "انتقادي لاتليتكو بعد مواجهتنا ضدهم؟ كنت غاضبًا من الكثير من الاشياء وشعرت بخيبة أمل، كان علينا التركيز على كرة القدم في ظروف عالمية صعبة، اتليتكو كان لديه فريق رائع ودافعوا بقوة لذلك خرجت بتلك التصريحات".

أخر مواجه بين ليفربول واتليتيكو مدريد

‏وأشار: "اتليتكو كان فريقًا عالميًا ودافعوا بقوة بآخر لقاء ضدنا".

‏وأردف: "فيرجل؟ نريد جميع لاعبينا ان يلعبوا بأسلوبنا وهنالك دومًا الفكرة الأساسية التي نقوم عليه لكن كلما تحسّن اللاعبين كلما كان من الأفضل لك اللعب".

‏وأضاف: "عانَينا الموسم الماضي ليس من غياب فيرجل وحسب بل ايضًا غياب ماتيب وجوميز ولم يكن لدينا كوناتي، لعبنا كرة قدم جيدة أحيانًا لكن بالطبع وجود فيرجل يساعدك كثيرًا".