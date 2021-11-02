شكاوى النواب تناقش 13 اقتراح برغبة..اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة 13 اقتراح برغبة مقدم من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان اليوم لجنة الاقتراحات والشكاوى - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن تغطية ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبرى على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطبارى – محافظة المنوفية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم، بشأن تغطية مصرف نمره (5) الشرق بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية. الاقتراحات برغبة - الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: زكريا حسان، شعبان لطفي، بشأن تغطية ترعة الجنبية الغربية بداية من الإسعاف إلى نهاية طريق الديابات – محافظة سوهاج. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية– مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبرى المعلمين بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء محطة رفع لمياه مصرف الطويل البحري أمام قرية البشول لرفع المياه إلى ترعة السلام – محافظة الدقهلية. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبرى قرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية مركز البداري – محافظة أسيوط. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح عدد (2) فرن آلى (خبز بلدى) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور في قرية طوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبدالقادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الجزيرة الغربية التابعة لمدينة البداري – محافظة أسيوط.

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