/659298/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-وأتالانتا-بدوري-أبطال-أوروبا-والقنوات-الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع أتالانتا الإيطالي، في الساعة العاشرة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد على لقاء مانشستر يونايتد وأتالانتا ملعب جيويس معقل الفريق الإيطالي، ويقود الحكم الدولي سلافكو فينسيتش.

وتبث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي محمد بركات.

ويدخل الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد لقاء اليوم وهو صاحب الصدارة، بعد تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب أولدترافورد، بالأراضي الإنجليزية.

ونجح مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على أتالانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الفالفة من دور المجموعات.