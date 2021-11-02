اليوم..رانيا المشاط فى اقتصادية النواب لمناقشة دور وزارة التعاون الدولي في مواجهة تحديات فيروس كورونا

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة الموضوعات التالية:

لجنة الشئون الاقتصادية دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعت اللجان النوعية اليوم بالبرلمان - دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا. -الأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عمليات الإصلاح والتنمية في مصر. -المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية المصرية. - تجربة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي: التحديات والآمال. -أهم ملامح خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة. (بحضور السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي) لجنة العلاقات الخارجية تستكمل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، فى نظر الموضوع المدرج بجدول أعمال اللجنة في الاجتماع السابق. -إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة الدفاع والامن القومي وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي نظر الموضوعات المحالة الي اللجنة لجنة القوى العاملة تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خمسة طلبات إحاطة بشأن " أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة " والمقدمة من كل من النواب: هاني مصطفي خضر، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، محمد سعد الصمودي، يونس عبدالرازق.

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