مشوارك سعيد| حالة من الانسيابية الملحوظة في حركة المرور بالقاهرى الكبرى

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شهد عدد من الطرق والمحاور الرئيسية القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الانسيابية الملحوظة في حركة المرور، تزامنًا مع ذهاب المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية صباح اليوم الثلاثاء بالفاهرة والجيزة

أما في اتجاه الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، فقد شهد حالة من الكثافات المرورية العالية في الحركة المرورية، لا سيما في منطقة نزلة قليوب التي تمثل عنق الزجاجة للطريق الدائري.

فى مناطق الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، كثافات مرورية منوسطة أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان،

وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي والهرم والعمرانية والطالبية والدقى والبحر الأعظم.

كما شهد محور عرابى كثافات خفيفة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات، وكذلك الأمر ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وفي العاصمة

شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا في الإتجاهين، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق حلوان وأيضًا وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو خلال دخول الموظفين ، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

غلق طريق المطار

وفي سياق أخر اليوم قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه نظرا لأعمال التطوير والتوسعة الجارية في طريق المطار من ناحية الطريق الدائري والسويس، تقرر إغلاق الطريق من اليوم الثلاثاء، للمتجهين إلى مطار القاهرة.

وأوضحت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه تقرر إغلاق الطريق من الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر حتى الانتهاء من أعمال التطوير.

الطرق البديلة

كما أعلنت الشركة عن الطرق البديلة وهي: «الطريق البديل أمام المواطنين المترددين على مطار القاهرة، وأشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى أن الدخول لمطار القاهرة سوف يكون من طريق المليون شجرة امتداد طريق النصر وطريق العروبة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار القاهرة».

كما شهد شارع فيصل والتحويلات المرورية، بعد غلق شارع الهرم، حالة من الاختناق المروري.

انتشار سيارات الإغاثة المرورية

كثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات، الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.

كما واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، حملات مكثفة، لمحاولة رصد كافة المُخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.