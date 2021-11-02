تعرف على صاحبة القصة الحقيقية لحكاية «حتة من القمر»

دوت الخليج يرصد هوية صاحبة قصة حكاية «حتة من القمر»

ونشرت لقاء الخميسي صورتها بجانب صورة فتاة أخرى ظهرة عليها نفس الوحمة التي رصدتها لقاء خلال الحكاية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية ستوري، وعلقت عليها قائلة: “وعن حلاوتك ياحتة من القمر”.

وتعد حكاية «حتة منا القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

مواعيد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر

وتُعرض حكاية «حتة من القمر» بداية من السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

وتظهر لقاء الخميسي بوحمة سوداء في وجهها خلال أحداث الحكاية، مما يعرضها للتنمر من كل من حولها، ليستعرض المسلسل معاناة أي شخص لديه شيء مختلف.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.