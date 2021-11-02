بحضور السيد القصير..زراعة البرلمان تناقش أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة

/659305/بحضور-السيد-القصيرزراعة-البرلمان-تناقش-أزمة-ارتفاع-أسعار-الأسمدة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، وحسن عبدالوهاب، ويونس عبدالرازق، أيمن شكري، السيد رحمو، بشأن عدم توافر الأسمدة وعدم وصولها لمستحقيها من الزراع، وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية ويكبد الزراع بخسائر فادحة في ظل تدنى أسعار الحاصلات الزراعية، بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع زراعة النواب

اسعار الاسمدة

-مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على أحمد على، خالد الحداد، بشأن التأخر في تسليم الزراع لبطاقات الكارت الذكي لصرف مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، وامتناع الجمعيات الزراعية عن صرفها، ولجوء الزراع لشرائها من السوق السوداء مما يحملهم بأعباء مالية كبيرة.

-مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد سعد الصمودي، ويونس عبد الرازق، بلال النحال، بشأن مخاطبة هيئة الأوقاف لوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي لوقف صرف الأسمدة للأراضي المستأجرة من الهيئة لتعثر المنتفعين في سداد القيمة الإيجارية لارتفاعها بصورة مبالغ فيها.

لجنة التعليم

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي خلال اجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم ، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن سرعة اتخاذ اللازم نحو طرح مبنى الورش بمدرسة علي عبدالنبي الغار الصناعية بمدينة ايتاي البارود محافظة البحيرة المراد إقامته للتنفيذ.

-مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن سرعة اتخاذ اللازم نحو إنشاء مدرسة جديدة مكان المدرسة المتهدمة بقرية جزيرة الضهرية التابعة لمركز ايتاي البارود محافظة البحيرة لاستيعاب الكثافة الطلابية.