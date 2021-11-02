مي كساب عن شائعة انفصالها عن زوجها: «بطلو رخص..جوزي أحلى نعمة في حياتي»

/659306/مي-كساب-عن-شائعة-انفصالها-عن-زوجها-بطلو-رخصجوزي-أحلى-نعمة-في-حياتي

أعربت الفنانة مي كساب عن استيائها من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا والتي أفادت بانفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، مشيرة إلى أنها تعتبر زوجها أهم جزء في حياتها.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال مي كساب عن زوجها

وكتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “بطلو رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر، نقيب الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وتابعت كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلو علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت قد أعلنت كساب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث طالبت مي جمهورها بالدعاء لها قائلة: "‏الحمد لله كورونا ادعولي"، ولم تكشف عن كواليس إصابتها.

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها، داعين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

مي كساب تكشف معانتها مع فيروس كورونا

في أول تعليق لمي كساب بعد مرضها حرصت على كشف صعوبتها مع ذلك المرض، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مطمأنة الجمهور على حالتها الصحية: “لحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم يا رب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة”.

على الصعيد الآخر، شاركت مي كساب مؤخرًا في حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب