صور.. نادى قضاة مجلس الدولة يحتفل بالمولد النبوى بحضور فرقة المرعشلى

جدة - نرمين السيد -

وقدمت فرقة الإنشاد الدينى مجموعة متميزة من الفقرات الغنائية فى حب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط تفاعل ومشاركة لفيف من أعضاء النادى وذويهم من السيدات والشباب والأطفال.

وفى كلمته، رحب المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادى بالحضور، مشيرا إلى أن المولد النبوى الشريف يمثل احتفالية غالية لكل مسلم، موجها الشكر للحضور نيابة عن أعضاء النادى ومجلس الإدارة.



وأكد البهى أن نادى قضاة مجلس الدولة يحرص على مشاركة المصريين وليس أعضاء النادى فقط فى المناسبات الوطنية والدينية، فى الوقت الذى تحدث فيه عن أهمية إطلاع الأجيال الجديدة على إحياء المناسبات والتحلى بأخلاق النبى التى هى بمثابة منهجا للحياة.

وتحدث الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الدينى السابق بالوزارة عن أهمية الاقتداء بالنبى وخلقه وحسن المعاملة، منوها إلى أن النبى محمد كان يتعامل مع كل المواقف والأحداث بالنبوة وكونه رئيسا لدولة وقائدا عسكريا للجيش وقاضيا.

وأشاد "طايع" بفرقة المرعشلى وجهودها فى إثراء الإنشاد الدينى، داعيا الله بأن يرزق قضاة مصر الحكمة والقوة والعدالة التى يتحلون بها فى عملهم الحالى لخدمة الوطن.

وأكد"طايع"أن الاقتداء برسول الله لا يعنى عدم التجديد لأن الكثير من القضايا تغيرت وبالتالى لايجب الوقوف عند نقطة معينة تجاه فتاوى كانت تحكمها ظروف معينة ومواقف طارئة وامكانيات فى حينها.

ووصف الشيخ يسرى عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بأنه تجديد للعشق والولع والاقتداء بالرسول الكريم، فى الوقت الذى أكد فيه على أن حب الرسول هو مفتاح قضاء الحوائج، ومن ثم يجب السير على أخلاق النبى فى الإخاء والتسامح وحسن المعاملة مع الآخرين.

وألهب الشيخ جابر بغدادى، الداعية الإسلامى، ومدير مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث، حماس الحضور حينما تحدث بأبيات الشعر عن نشأة النبى ومسيرته، مؤكدا على أن هجرة النبى لم تكن خوفا كما يدعى المزورون والمتطاولون، وإنما كانت تشريفا للهجرة والصبر والسعى لنشر دين الله.

وقال"بغدادى"إن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف له مذاق خاص فى مصر عن أى بلد آخر، موجها الشكر لمجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة على هذا الجهد.

وأعرب الحضور عن سعادتهم ببرنامج الاحتفال الذى قدمه المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة النادى والذى قدم بدوره الشكر للمستشار ايهاب اسماعيل سكرتير عام النادى، وللمستشار أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة النادى، ومنسق الاحتفال على خروج الاحتفالية بالشكل اللائق، والتى بدأت بآيات الذكر الحكيم للشيخ محمود الطوخى، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم الوقوف للسلام الجمهورى، ودقيقة حدادا على أروح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن.