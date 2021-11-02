معلومات الوزراء: 20.7% من الشباب يستخدمون الإنترنت لتكوين أسرة

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأى على عينة من الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 سنة، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، بهدف التعرف على معدلات وزمن استخدامهم للإنترنت فى اليوم.





وأشارت النتائج إلى أن 60.9% من الشباب فى الفئة العمرية السابق ذكرها يستخدمون الإنترنت يوميًا، وجاء ربعهم تقريبًا 24.5% يستخدمونه فوق الست ساعات خلال اليوم، فيما كان 27.7% منهم يستخدمونه لفترة تتراوح من 3 إلى 6 ساعات يومياً، وجاء 25.7% ضمن المستخدمين لأقل من ثلاث ساعات، فى حين لم تحدد النسبة الباقية وهى 22.1% رأيها. من ناحية أخرى، قام المركز بسؤال الشباب - فى الفئة العمرية نفسها- عن أبرز أولوياتهم خلال الفترة القادمة، حيث أوضح 33.6% منهم إلى أن إنشاء مشروع خاص هو من أهم أولوياتهم فى الوقت الحالى، فيما أشار 27.8% منهم إلى استكمال دراستهم، و20.7% أشاروا إلى تكوين أسرة (الزواج ورعاية الأطفال)، بينما أوضح 2.7% منهم أن الحصول على وظيفة أو التطلع لوظيفة أخرى أفضل أبرز أولوياتهم.

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