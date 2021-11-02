شاهد.. تفاصيل نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر

وتابع يوسف، خلال مداخلة عبر سكايب لـ برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن الصورة التقليدية للجراح انتفت مع الجراحة الروبوتية لأن المريض يستفيد بجراحة دقيقة وروية مجسمة 3D تُظهر الحركات المميزة أثناء العملية، وفكرة الروبوت أن الآلات الجراحية تقدر على عمل جراحات المناظير ولكن بها ميزة أكبر وهى أن هناك حركة اليد التى يعمل عليها الجراح.
وأوضح مدير مستشفى الدمرداش الجراحى أن الروبوت يترجم أوامر الطبيب وهى خطوة لعمل جراحة عن بعد فى مكان يصعب الوصول إليه، حتى أنه يمكن عمل جراحة لمريض بفيروس كورونا عن بعد بمسافة كبيرة، مشيرًا إلى أن بداية الجراحة الروبوتية كانت بهدف عمل جراحات لرواد الفضاء.
ولفت إلى أن الجراحة الروبوتية تعطى رؤية أكبر ودقة فى العمليات لأن هناك جراحات لها مضاعفات كبيرة مثل استئصال البروستاتا وتفادى الجرح فيها صعب ولو بجراحة المناظير ولكن الروبوت يحل هذا الأمر.
"يذكر أن برنامج من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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