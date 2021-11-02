ضياء رشوان: نتعامل مع مئات الصحفيين.. ومصر لم تطرد مراسلا واحدا

جدة - نرمين السيد - وقال رشوان فى مقابلة مع قناة "القاهرة والناس" لبرنامج "حديث القاهرة"، إن مصر تمر بتجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وسوف يكتب المؤرخون كلاما كثيرا عن تجربة مصر الحالية وهذه التجربة بدأت منذ فترة قصيرة مدتها 8 سنوات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دائما خلال لقاءاته مع المثقفين والمفكرين والإعلامين أهمية الإعلام ولم يطلب إطلاقا من الإعلام أن يكون معه أو مؤيدا للسلطة، بل على العكس دائما الرئيس السيسى يتحدث عن مهنية الإعلام.

وأضاف أن حقوق الإنسان ذات الطابع الاجتماعى والثقافى والبيئى والتنموى تتلخص فى الحق فى الحياة، معلنا: "حققنا 60% من التأسيس للحقوق السياسية خلال السنوات الثمانية الأخيرة".

ونوه إلى تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر فى نوفمبر 2018، مضيفا أن ما يحدث الآن تغييرا للجغرافية السياسية لمصر ونحن أمام تجربة مختلفة لتغيير الجغرافيا السياسية لمصر فى كل زوايا الحياة.

من جهة أخرى، قال نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات إن مصر يوجد بها 120 ألف مسجون وتحتل الترتيب الـ207 عالميا فى عدد الحبس الاحتياطى على ذمة قضايا، موضحا أن هذه الأرقام منسوبة لمعهد دراسات الأمن والعدالة وهو أحد المواقع المتخصصة البريطانية وتخصصه فى السجون.

وأكمل أن جماعة الإخوان الإرهابية تتحرك فى منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة الاستعلامات ترد، مشيرا إلى أن ما يكتب الآن عن مصر بشأن حقوق الإنسان فى الخارج أفضل من سنوات سابقة.

وعن تقدم قناة الجزيرة لعودة مراسليها لمصر، قال رشوان:"لم تقدم طلب رسمى لعودة مراسليهم، وقناة الجزيرة القطرية لم تطلب اعتماد مراسلين أجانب معتمدين جدد لكن يقومون بتغطيات فى الأحداث وفق المعايير المهنية وتصريحات رسمية".